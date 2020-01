Loulé expõe os 40 anos da Universidade do Algarve

Périplo da mostra tem marcado as comemorações do 40º aniversário da Universidade do Algarve (UAlg).

A exposição «Universidade do Algarve – 40 anos a criar futuro» vai estar patente ao público na Escola Secundária de Loulé, tendo inauguração marcada para o dia 8 de janeiro, quarta-feira, às 17h00.

No momento, marcarão presença o presidente da Câmara Municipal, Vítor Aleixo, e o reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas.

Esta exposição, que poderá ser visitada até dia 7 de fevereiro, foi inaugurada no passado dia 9 de maio, na Assembleia da República.

O local escolhido resultou do facto de ser a única universidade portuguesa criada por Lei da Assembleia da República. O Projeto de Lei deu entrada em 19 de abril de 1977 e mereceu aprovação unânime do Parlamento a 16 de janeiro de 1979, permitindo que, em 28 de março, fosse publicada a Lei nº 11/79, que criou a Universidade do Algarve.

Essa unanimidade assinalou de forma inédita a criação da instituição, que nasceu, assim, da «vontade dos algarvios».

A exposição itinerante e interativa pretende mostrar e explicar o que aconteceu ao longo destes 40 anos e, ao mesmo tempo, celebrar o percurso da Academia algarvia.

Como a história de qualquer instituição é feita por pessoas e factos, são aqui retratados momentos importantes, desde a sua génese até à atualidade, dando a conhecer ainda as linhas de investigação da UAlg.

Atenta aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que definem as prioridades e aspirações globais para a Agenda 2030 e requerem uma ação à escala mundial, dentro dos limites do planeta, o visitante ficará a conhecer as inúmeras linhas de investigação da Universidade do Algarve e o seu compromisso com os 17 Objetivos definidos no contexto da Organização das Nações Unidas (ONU).

Estabelecendo um plano de ação assente no ambiente, no combate às alterações climáticas, nas pessoas e no planeta, esta exposição mostra de que forma a UAlg pretende ser um contributo local para o desenvolvimento global.

De referir que, ao longo dos anos, o município de Loulé «tem sido um importante parceiro da Universidade, através de diversas ações e projetos que visam o desenvolvimento e incremento da competitividade da região no contexto nacional e internacional».

Destaca-se, neste momento, o projeto ABC Loulé Active Life Health & Research, que a par da investigação em prol da ciência tem por objetivo proporcionar os melhores cuidados de saúde a residentes e turistas, materializando-se através de dois edifícios, em Loulé e em Vilamoura.

Há a realçar ainda o aspirante a Geoparque Mundial da UNESCO «Metoposaurus Algarvensis», projeto intermunicipal que envolve ainda as autarquias de Silves e Albufeira, visando a dinamização deste território para contrariar a desertificação do interior da região.