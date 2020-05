Loulé ensina a poupar energia em conferência online gratuita

Participação no webinar será aberta a todos os interessados.

A Câmara Municipal de Loulé organiza na próxima segunda-feira, 18 de maio, às 18h30, um webinar subordinado ao tema «Saiba como baixar o seu consumo de eletricidade e poupar na sua fatura», dirigido ao público em geral.

Esta ação de capacitação é organizada em conjunto com a Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve (AREAL), contando com aconselhamentos sobre as melhores práticas de eficiência energética para os vários setores de atividade, contribuindo para a mudança de hábitos e procedimentos e permitindo uma diminuição efetiva dos consumos, bem como das emissões de gases com efeito de estufa.

Neste «seminário» online serão apresentados os seguintes conteúdos: ler corretamente a fatura de eletricidade; acompanhar a fatura de eletricidade/escolha de comercializador; poupar na fatura e reduzir o consumo de eletricidade.

Este encontro em rede surge no âmbito do projeto Quarteira Lab, cofinanciado pelo Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e Ação Climática, «um Laboratório Vivo que, na área da energia, prevê a implementação e teste de soluções inovadoras que contribuam para a descarbonização do espaço, para a melhoria da eficiência energética e diminuição do consumo de energia em espaços públicos e privados, indo ao encontro da Política de Ação Climática» do município de Loulé.

No contexto atual, em que são muitos os setores que estão a passar por dificuldades, desde as empresas aos cidadãos, esta ação «poderá ajudar a minimizar os problemas financeiros com algumas dicas que irão contribuir para uma redução na fatura da eletricidade», explica a autarquia.

Para participar neste evento basta clicar aqui à hora do evento. Trata-se de uma ação gratuita.