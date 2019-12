Loulé é finalista do Prémio Nacional de Artesanato do IEFP

Município é finalista na categoria «Promoção para Entidades Públicas» do Prémio Nacional de Artesanato, promovido pelo IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional.

Trata-se de um galardão que tem como objetivo incentivar a produção artesanal, nas suas vertentes tradicional e contemporânea, distinguindo artesãos que se destaquem pelas competências técnicas e profissionais e pela excelência dos resultados alcançados, assim como agentes e entidades públicas e privadas com intervenções relevantes na promoção das artes e ofícios.

A Câmara Municipal de Loulé refere em nota de imprensa que «tem vindo a apoiar as artes e ofícios através da realização de feiras e mostras de artesanato e do projeto Loulé Criativo, que criou uma rede de oficinas composta atualmente por 5 espaços. Para além disso, e conscientes da necessidade de transmissão de conhecimentos na área das artes e ofícios, têm sido organizadas várias atividades e formações neste âmbito. Foi ainda criado o Loulé Design Lab, um laboratório de criação, investigação e experimentação, que apoia uma rede de designers e makers, sendo uma das incubadas a Sílvia Rodrigues, que trabalha a arte do papel de jornal, uma finalista do Prémio Nacional de Artesanato, na categoria Prémio Inovação».

No Portal do IEFP está disponível informação sobre as várias candidaturas, assim como o endereço para a votação, que é eletrónica, até ao dia 13 de dezembro, podendo ser escolhida uma das nomeações em cada categoria e não podendo o utilizador votar mais do que uma vez.