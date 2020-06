Loulé distribui 821 mil euros por 34 associações desportivas do concelho

Contratos-programa foram assinados para apoiar as coletividades locais.

A Câmara Municipal de Loulé assinou os Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo para 2020 com 34 associações desportivas do município, numa sessão que decorreu no auditório do Convento Espírito Santo, presidida pelo edil Vítor Aleixo, onde foram definidos os subsídios que a autarquia irá atribuir às coletividades louletanas.

São cerca de 821 mil euros distribuídos pelos clubes, com o objetivo de criar «condições técnicas, logísticas e materiais necessárias, bem como de aquisição de equipamentos necessários à prática desportiva proposta no Programa de Desenvolvimento Desportivo apresentado nas candidaturas». O valor de apoio à atividade dos clubes cresce, assim, 8 por cento face a 2019.

À semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, foram aplicados vários critérios para uma distribuição transparente, rigorosa e imparcial das verbas, nomeadamente o número de atletas residentes no concelho de Loulé, o número de equipas e o seu nível competitivo, o número de treinadores e o grau de formação, número de elementos do gabinete médico e o número de viaturas.

Esta iniciativa abrangeu um total de 4620 atletas federados, dos quais 70 por cento são do sexo masculino e 30 por cento do género feminino, 176 treinadores, 26 elementos do gabinete médico e 93 viaturas. Os clubes desenvolvem 38 modalidades desportivas.

Durante a cerimónia de assinatura, o presidente da Câmara Municipal de Loulé sublinhou «a dinâmica associativa desportiva local», adiantando «a importância deste apoio para o desenvolvimento das atividades desportivas no concelho que, cada vez mais, são uma referência no contexto regional e nacional».

Vítor Aleixo salientou ainda «o investimento que está a ser realizado e projetado ao nível da construção de novas infraestruturas», destacando «a construção de uma Pista de BMX em Quarteira, do Pavilhão Multiusos em Almancil, do Pavilhão GimnoDesportivo de Quarteira e do Campo Municipal de Boliqueime».

Este responsável referiu ainda que a autarquia se encontra «a realizar manutenções em vários equipamentos desportivos, nomeadamente no Complexo Desportivo de Salir, Pavilhão Desportivo Municipal de Boliqueime, Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé e Piscinas Municipais de Quarteira».

Está prevista também a requalificação da Pista de Atletismo de Quarteira, substituição dos relvados sintéticos dos campos nº 2 de Loulé e Quarteira e a renovação dos balneários dessas instalações, assim como a execução de programas de sustentabilidade/eficiência energética e eficiência hídrica nas instalações desportivas.

Os contratos-programa foram assinados com os seguintes clubes: Associação Artes Marciais do Algarve, Associação Cultural de Salir, Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Loulé, Associação Desportiva Clube de Ténis de Quarteira, Associação Dinamika, Casa da Cultura de Loulé, Centro de Ciclismo de Loulé, Centro Desportivo de Quarteira, Club BTT Terra de Loulé, Clube BMX Asas da Cidade, Clube de Basket de Quarteira Tubarões, Clube de Golf de Vilamoura, Clube de Ténis de Loulé, Clube de Tiro de Loulé, Clube de Xadrez das Torres do Al-Gharb, Clube Desportivo Boliqueime, Clube Desportivo CHECUL, Clube Desportivo Recreativo Quarteirense, Clube Hípico de Loulé, Clube Internacional Marina de Vilamoura, Clube Petenca Escola de Loulé, Ginástica Clube de Loulé, Grupo Desportivo Barreiras Brancas, Grupo Desportivo Serrano, Internacional Clube de Almancil, Juventude Sport Campinense, Louletano Desportos Clube, Motoclube de Loulé, Quarteira Sport Clube, Rugby Clube de Loulé, Sakura – Academia Marcial de Loulé, Sport Clube Escanchinas de Almancil e União Shito Ryu Portugal.