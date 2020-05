Loulé desafia população a registar biodiversidade do concelho

Ação decorre até 31 de maio.

O município de Loulé volta a associar-se às comemorações do Dia Internacional da Biodiversidade, que se assinalou na sexta-feira, 22 de maio. Esta é uma efeméride «que visa alertar a população para a necessidade e importância da preservação da Biodiversidade e seus habitats».

Este ano, a autarquia junta-se ao desafio lançado pela equipa da plataforma de ciência cidadã «Biodiversity4all» para que cada cidadão, individualmente ou em família, faça os seus registos do maior número de espécies possível, na varanda, quintal, jardim da sua casa ou mesmo durante os seus passeios higiénicos.

Esta ação decorre até ao dia 31 de maio e os registos devem ser realizados através desta plataforma.

O «BioDiversity4All» (Biodiversidade para Todos) é uma associação portuguesa de ciência cidadã que tem como missão juntar o maior número de pessoas no conhecimento e registo da biodiversidade nacional.

Na sua plataforma online e de acesso livre, qualquer cidadão pode contribuir com observações de animais, plantas, cogumelos ou qualquer outro ser vivo. A base de dados está acessível a todos os cidadãos, incluindo, por exemplo, cientistas, público escolar, municípios ou gestores, permitindo a partilha das suas observações.

Tem, atualmente, mais de 311177 registos, referentes a mais de 11021 espécies, tem cerca de 6330 utilizadores registados, 4590 validadores e mais de 8100 seguidores no Facebook.

Lançado em 2010, no Ano Internacional da Biodiversidade, este projeto parte do princípio de que a sociedade terá «uma maior preocupação com a conservação da natureza quanto mais envolvida diretamente com a ciência estiver e quanto melhor conhecer o que a rodeia».

Através dele, os utilizadores já identificaram espécies novas para Portugal e espécies em locais onde se desconhecia a sua presença.