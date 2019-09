Loulé desafia para «2019 minutos na piscina» cheios de atividades

Entre as 9h00 do dia 14 de setembro, sábado, e as 18h39 do dia 15 de setembro, domingo, as Piscinas Municipais de Loulé recebem a iniciativa «2019 minutos na Piscina».

Trata-se de um evento orientado para todas as faixas etárias, com carácter lúdico e desportivo, em que a natação e as suas vertentes assumem, uma vez mais, o papel principal, num ambiente «que se perspetiva único».

Serão promovidas durante as 33h39 do evento uma Zona Kids, com atividades diversas, que vão desde provas de resistência a nadar, masters, aulas de adaptação ao meio aquático, aprendizagem e aperfeiçoamento, natação adaptada, saltos para a água, até ao polo aquático, natação sincronizada, triatlo jovem, hidroginástica, zumba e aquazumba.

Haverá ainda sh’bam, batismo de mergulho, capoeira, crosstraining, boxe, body combat, brincando e aprendendo – motricidade infantil, hidrobike, karaté, aquabase – base aquática FOW, scooter aquática, entre muitas outras, tornando este num «evento imperdível».

A promoção do «2019 minutos na Piscina» conta com uma estreita colaboração dos clubes e associações desportivas, escolas e outras entidades, e tem como objetivos «a promoção da atividade física e da oferta desportiva, para além de proporcionar momentos de convívio e diversão entre todos os participantes».

Para a Câmara Municipal de Loulé, «esta será uma excelente maneira dos clubes federados fazerem o seu arranque de época». Mais informação pode ser consultada aqui.