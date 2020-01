As comemorações do Dia da Cidade previstas para sábado dia 1 de fevereiro, serão canceladas.

A Câmara Municipal de Loulé vem manifestar publicamente o mais profundo pesar pelo falecimento de Hermes Luís de Brito Alberto, presidente da Assembleia de Freguesia de Almancil e deputado da Assembleia Municipal de Loulé.

Oriundo de uma família com profundas raízes em Almancil, Hermes Luís de Brito Alberto nasceu há 68 anos nessa freguesia.

Acérrimo defensor de causas sociais e culturais, participou na vida pública de Almancil, não só enquanto político, mas também enquanto presidente dos corpos sociais da ASCA (Associação Social e Cultural de Almancil) e membro do Rotário Clube Internacional de Almancil, tendo sido indubitavelmente uma figura de reconhecido prestígio e respeitabilidade junto da comunidade nacional e estrangeira do concelho de Loulé.

Em virtude do falecimento do nosso querido conterrâneo, e pela sua importante ligação à cultura e comunidade local, a Câmara de Loulé informa que as comemorações do Dia da Cidade previstas para o próximo dia 1 de fevereiro, serão canceladas.

À Família e aos amigos, a autarquia endereça as mais sinceras e sentidas condolências, votos sinceros que a equipa do barlavento subscreve.