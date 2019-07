Loulé cria Bolsa de Voluntariado Ambiental para todas as idades

Em consonância com uma das ações previstas na candidatura «Loulé Adapta: +Educação para a Sustentabilidade do uso da Água», comparticipada pelo Fundo Ambiental, a Câmara Municipal de Loulé realizou a formação e promoção do voluntariado através da criação de uma Bolsa de Voluntariado Ambiental.

Pretende-se, assim, constituir um banco de voluntários de todas as idades, direcionados para as ações levadas a cabo pela autarquia (ou por outras entidades) na área do ambiente, sendo que neste primeiro momento o enfoque será dado às iniciativas ligadas à promoção do uso eficiente dos recursos hídricos.

A ideia é que todos os voluntários participem ativamente na missão do município de contribuir para a mudança positiva da gestão sustentável dos recursos naturais.

Através da criação desta Bolsa de Voluntariado Ambiental, a Câmara Municipal de Loulé quer envolver toda a sociedade civil do concelho de Loulé na proteção dos valores ambientais e do seu património, enaltecendo, ao mesmo tempo, os nobres princípios do voluntariado.

A distribuição de brochuras sobre a temática, o apoio à dinamização do Centro Ambiental, a realização de ações de divulgação porta-a-porta e ainda a participação na qualidade de orador em palestras/eventos de divulgação são algumas das tarefas que estes voluntários irão ter.

Neste momento, a Bolsa conta com a presença de 11 voluntários os quais vão levar a cabo as ações de sensibilização durante o mês de julho (a partir do dia 16) e agosto, apoiando na dinamização do Centro Ambiental de Loulé no período das férias de verão.

Numa parceria com a Associação Almargem, irão apoiar a dinamização da ação «Colhemos o que semeamos!», que arrancou no dia 9 de julho, com o intuito de sensibilizar os mais jovens para uma visão mais holística do mundo e de como cada ação pode ter uma reação muito negativa (ou positiva) para o equilíbrio ambiental.

A participação nestas iniciativas ligadas aos valores ambientais e às alterações climáticas pretende, também, que os participantes tenham a oportunidade de aprender um pouco mais sobre todas estas questões de forma a adotarem uma atitude mais sustentável.

A Bolsa de Voluntariado Ambiental nasce de uma iniciativa da Divisão de Sustentabilidade e Recursos Naturais, Divisão de Ambiente (Centro Ambiental), Unidade Operacional de Ação Climática e Economia Circular, Departamento de Desenvolvimento Social e Saúde, Divisão de Coesão e Inovação Social, Unidade Operacional de Promoção da Saúde, Divisão de Educação, da Juventude e Projetos e Associação Almargem.

«Estamos absolutamente convictos de que para garantir um futuro sustentável é necessário o envolvimento de todos e, nesse sentido, queremos aliar essa necessidade de responder à emergência climática em que vivemos à temática do voluntariado, cujos benefícios pessoais e institucionais são já amplamente conhecidos», sublinham os responsáveis municipais, em nota enviada à imprensa.