Loulé Concelho Global certificada pelo «Programa 3 em linha»

Certificação reconhece conciliação da vida profissional, familiar e pessoal.

No âmbito do Pacto para a Conciliação integrado no «Programa 3 em Linha – Programa para a Conciliação da Vida Profissional, Pessoal e Familiar», celebrado no passado mês de fevereiro, em que um dos signatários foi o município de Loulé, a Loulé Concelho Global foi a primeira empresa municipal do país a ser certificada.

De acordo com a Norma Portuguesa 4552:2016, esta certificação distingue as empresas e instituições que pretendem ir para além daquilo a que estão legalmente obrigadas, em matéria de conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal.

Esta distinção revela que a empresa municipal com capitais exclusivos da Câmara Municipal de Loulé conseguiu cumprir os requisitos necessários na implementação de um sistema de gestão da conciliação baseado em princípios e valores que visam elevar o bem-estar, qualidade de vida e satisfação geral das partes.

São objetivos deste pacto de conciliação a promoção de um maior equilíbrio entre a vida profissional, pessoal e familiar, como condição para uma efetiva igualdade entre homens e mulheres, de bem-estar, de produtividade e de sustentabilidade demográfica e para uma cidadania plena, que permita a realização de escolhas livres em todas as esferas da vida, ou seja, assumindo uma mudança cultural e organizacional no sentido do reconhecimento da conciliação da vida profissional, pessoal e familiar como critério de gestão das organizações.

Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé.

É de referir que esta certificação foi atribuída pelo Bureau Veritas, líder mundial na avaliação de conformidade e certificação e a única entidade em Portugal que pode emitir certificação para esta norma, no seguimento da assinatura do programa «3 em Linha».

Depois da empresa municipal Loulé Concelho Global, até ao final do presente ano está prevista a certificação da Câmara Municipal de Loulé e da empresa municipal Infralobo.

Para 2020, esta mesma orientação será adotada pelo restante setor empresarial local.

Para os responsáveis do município de Loulé, «esta distinção vem premiar o trabalho que tem sido realizado pelo município, em conjunto com as quatro empresas municipais, tendo em vista a melhoria do bem-estar dos seus trabalhadores e, consequentemente, da sua produtividade, com claros benefícios para a própria organização e para a melhoria da prestação dos serviços públicos e atendimento aos munícipes no nosso concelho», lê-se em nota de imprensa da autarquia louletana, enviada na sexta-feira, 14 de junho, às redações.