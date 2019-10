Loulé celebra Dia Mundial da Alimentação com atividades infantis

Celebra-se amanhã, quarta-feira, 16 de outubro, o Dia Mundial da Alimentação e a autarquia de Loulé irá assinalar a data com duas ações que pretendem sensibilizar a população mais jovem para a importância de opções alimentares que permitam reduzir o desperdício alimentar.

Assim, numa iniciativa destinada à comunidade escolar, todas as crianças do 1º ano de escolaridade dos estabelecimentos de ensino do concelho irão receber uma coleção de quatro livros infantis, escritos e ilustrados por autores portugueses, criada pela Associação DariAcordar, com o objetivo de despertar a atenção dos mais novos sobre o desperdício e a maneira como ele é gerado nas mais variadas situações.

«O Tio Desafio» (Ana Maria Magalhães, Isabel Alçada e Carla Nazareth), «Confusão no Corredores dos Enlatados» (José Luís Peixoto e Catarina Bakker), «A Rita encolheu. E agora?» (Marta Hugon e António Jorge Gonçalves) e «A vida difícil de uma manteigueira» (Isabel Zambujal e Rodrigo Goulão de Sousa) são os títulos que tratam de um assunto muito sério, de forma «divertida», transmitindo aos jovens leitores alguma informação e mensagens das boas práticas que devem ser adotadas nesta matéria.

A esta iniciativa irá juntar-se a equipa O Prato Certo, da Associação In Loco, que irá dinamizar uma sessão de educação alimentar para demonstrar «de forma clara e simples como a alimentação pode (e deve) ser deliciosa, saudável e económica».

Esta ação tem início pelas 9h30, na Escola Mãe Soberana, e irá ter continuidade durante as próximas semanas de forma a chegar a todas as crianças do 1º ano de escolaridade.