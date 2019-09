Loulé assinala Semana Europeia da Mobilidade com várias iniciativas

Naquela que tem sido uma das linhas orientadoras da sua política ambiental, a Câmara Municipal de Loulé irá organizar um conjunto de iniciativas destinadas a assinalar a Semana Europeia da Mobilidade 2019, entre os dias 16 a 22 de setembro, este ano sob o tema com o tema inspirador «Caminhar e Pedalar em Segurança», e tendo como slogan «Caminha connosco».

«Tens pedalada para a escola?» é a iniciativa que decorrerá ao longo do dia 18, dirigida às escolas secundárias e do 2º, 3º ciclo do ensino básico do concelho. Com o objetivo de envolver a comunidade escolar na filosofia desta Semana, a Câmara Municipal lançou o apelo aos estabelecimentos de ensino para que incentivem neste dia a ida para cada escola utilizando a bicicleta pelos alunos, professores, animadores ou auxiliares.

Também neste dia, a ação de formação «CAPTAME: Mobilidade Sustentável» terá lugar na Escola Secundária de Loulé, das 14 às 20 hora, tendo como público-alvo educadores de infância e professores dos ensinos básico e secundário, designadamente os professores das áreas científicas que se debruçam sobre a temática das alterações climáticas, os responsáveis pelos media escolares, professores responsáveis pelos grupos-equipas de BTT e todos os interessados nestas matérias.

O auditório do Solar da Música Nova é o espaço em que terá lugar a 4ª edição do Seminário Loulé Adapta – Mobilidade Urbana.

Esta iniciativa, que acontece no dia 19, das 9 às 13 horas, terá especial enfoque nos temas associados à mobilidade pedonal e ciclável, com a participação de oradores com trabalho de referência nas áreas e partilha de boas práticas e casos de estudo. As inscrições para o Seminário são gratuitas mas obrigatórias e podem ser feitas até ao dia 18 de setembro aqui.

Um dos pontos altos desta Semana acontece no dia 20, com a realização do «PARK(ing) Day – Ocupa o teu lugar na cidade», na Praça da República.

Trata-se de uma mostra e demonstração de produtos e serviços relacionados com os temas da mobilidade suave, mobilidade inteligente, modos de vida saudáveis, eficiência energética, energias limpas, reutilização de materiais, sustentabilidade ambiental e ação climática, sendo para o efeito disponibilizados espaços nas zonas de habitual estacionamento de veículos no dia-a-dia.

No encerramento, dia 22 setembro, o Dia Europeu sem Carros será assinalado na Praça da República, com a realização, entre as 9 e as 17 horas, de atividades de promoção e incentivo aos modos suaves.

«A temática da Semana Europeia da Mobilidade incentiva-nos a fazer uma reflexão sobre as vantagens económicas dos modos de transporte mais sustentáveis, como a bicicleta, andar a pé, o transporte coletivo ou público e os veículos menos poluentes e de como, através de escolhas de mobilidade mais inteligentes, podemos contribuir de forma determinante para a economia coletiva», consideram os responsáveis municipais.

«As cidades que promovem o transporte sustentável estão em vantagem, comparativamente àquelas que não o fazem. Do sector público para o sector privado, da sociedade em geral para o indivíduo, os benefícios económicos de uma mobilidade inteligente são evidentes: as formas de mobilidade suave mantêm-nos ativos, o que melhora a saúde, reduz as importações de petróleo e melhora a qualidade do ar. Isso significa que estas escolhas são o melhor investimento para todos, para as vilas e cidades, e para a economia em geral. Todos beneficiam».