Cerimónia de celebração do contrato interadministrativo para a construção do novo edifício e ampliação do Centro de Saúde de Loulé realiza-se esta sexta-feira, 15 de maio, às 15 horas, no Cineteatro Louletano, com a apresentação do projeto.

Este momento contará com a presença da secretária de Estado adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, do presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, e do presidente da Administração Regional de Saúde do Algarve, Paulo Morgado.

Ainda durante a cerimónia, o diretor do Departamento de Obras da autarquia de Loulé, Joaquim Farrajota, fará a apresentação deste projeto, bem como de outros projetos ligados à área da saúde no concelho, nomeadamente as requalificações das extensões de saúde de Almancil e Quarteira.

Este novo complexo de saúde na cidade de Loulé ficará localizado a poente das atuais instalações do Centro de Saúde.

Trata-se de um equipamento criado de raiz, no âmbito de uma parceria entre a administração central e administração local, e tem como objetivo reforçar a assistência médica e clínica às populações do concelho e da região.

O edifício irá integrar as seguintes valências: a Sede de Agrupamento de Centros de Saúde Algarve 1, a Unidade de Saúde Familiar Lauroé – USF Lauroé, a Unidade de Cuidados na Comunidade – UCC Gentes de Loulé e o Centro de Saúde Universitário, esta última uma valência do projeto Algarve Biomedical Center (ABC).

A obra representa um investimento na ordem dos 3,7 milhões dos quais 65 por cento serão suportados pela Câmara Municipal de Loulé e os outros 35 por cento ficarão a cargo da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve. Prevê-se a abertura do concurso para a execução da obra no próximo verão.

Considerando que as atuais instalações do Centro de Saúde Loulé já não têm mais capacidade para responder de forma eficaz às necessidades do crescente número de utentes e de albergar as novas valências do Serviço Nacional de Saúde, este investimento significará um importante passo tendo em vista a melhoria na prestação de cuidados de saúde da região, bem como uma aposta na humanização dos mesmos.

Por questões de prevenção da COVID-19, a sessão desta sexta-feira não será aberta ao público em geral, podendo ser seguida em direto no canal youtube do município.