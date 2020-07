Loulé arranca com medidas para resolver problemas de habitação

Município quer, até 2030, apoiar 1400 agregados familiares.

O município de Loulé deu «passos importantes» para resolver o problema habitacional que tanto afeta a comunidade louletana, no âmbito da sua Estratégia Local de Habitação 2019-2030.

Assim, a Câmara Municipal de Loulé lançou um anúncio junto do mercado imobiliário, com o objetivo de adquirir e arrendar imóveis destinados à habitação.

Simultaneamente, foi aprovado, em sessão pública de 8 de julho, o projeto de Regulamento Municipal do Direito à Habitação, instrumento que vai regular a atribuição das habitações aos agregados familiares que delas necessitam.

Com o objetivo de promover o direito à habitação para todos, o município irá, através da nova geração de políticas habitacionais, recorrer ao seu património predial, mas também adquirir mais imóveis e mais terrenos para a construção de novos fogos habitacionais em diversos locais do concelho.

Nesse sentido, a autarquia está a promover «uma consulta ao mercado imobiliário, tanto para a aquisição como para o arrendamento de imóveis destinados a habitação pública».

Com esta iniciativa, que decorre numa primeira fase até 31 de julho, a ideia dos responsáveis municipais é adquirir e arrendar imóveis de tipologias T0 a T3, localizados no concelho, com condições de habitabilidade imediatas.

Toda a informação sobre este anúncio de consulta ao mercado encontra-se disponível no site da Câmara Municipal.

Para além disso, no contexto da disponibilização do seu património para fins habitacionais, a Câmara Municipal prevê abrir um concurso, em agosto, para a construção das primeiras 17 moradias, existindo outros projetos a lançar ainda no decurso deste ano.

Recorde-se que, até ao ano de 2030, a Câmara Municipal de Loulé quer apoiar diretamente 1400 agregados familiares no acesso à habitação. Só o loteamento da Clona, na cidade de Loulé, contará com 128 fogos.