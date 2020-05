Loulé adia Prémio Professor Joaquim Romero Magalhães

Edição inaugural transita para 2021.

A Câmara Municipal de Loulé, em virtude da pandemia COVID-19, cancelou a atribuição do Prémio de Investigação Professor Joaquim Romero Magalhães, da Revista Al-Úlyá, no ano de 2020, naquela que seria a primeira edição da distinção.

Desta forma, a edição inaugural do Prémio, referente a este ano, transita para 2021, mantendo-se o atual regulamento de candidatura.

Recorde-se que esta distinção constitui uma iniciativa bienal criada com o objetivo de galardoar o melhor estudo de investigação sobre o Património Histórico e Cultural do concelho de Loulé nas suas diferentes abordagens – histórica, arqueológica e etnográfica.

«Esta pretende ser também uma homenagem a Joaquim Romero Magalhães, o ilustre professor e historiador natural de Loulé, autor de uma obra histórica notável, promotor e divulgador da documentação histórica do Arquivo Municipal de Loulé», explica a Câmara Municipal louletana em nota de imprensa.

Por outro lado, «faz parte da programação do Arquivo e enquadra-se nas atividades da Revista Al-’Ulyà, uma publicação de investigação periódica de divulgação científica e cultural interdisciplinar, da propriedade da Câmara Municipal de Loulé, concebida para um segmento de público especializado e que tem a particularidade de atrair também leitores com o interesse comum pelo estudo e conhecimento das ciências sociais, das humanidades e do património histórico-cultural», conclui a autarquia.

Recorde-se que a cerimónia de atribuição deste galardão iria acontecer no mês de novembro, no âmbito das comemorações do aniversário da Revista Al-Úlyá.