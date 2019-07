Loulé acolhe encontro dedicado à investigação em biomedicina

Vários investigadores premiados internacionalmente participam amanhã, terça-feira, 30 de julho, a partir das 9h30, na sala da Assembleia Municipal de Loulé, num encontro dedicado à investigação na área da Terapia Celular e Genética, Oncologia e das Neurociências. Presidente do Algarve Biomedical Center, Nuno Marques, marcará presença neste encontro internacional.

Trata-se de uma sessão de discussão e planeamento promovida pelo Center of Biomedical Research da Universidade do Algarve, um dos membros do Algarve ABC, direcionada para áreas em que este centro de investigação algarvio tem desenvolvido um importante trabalho, sendo o único existente na região sul do país e que tem também como missão apoiar jovens investigadores, estudantes de Medicina e Biomedicina, numa prática de investigação de elevada qualidade.

O Center of Biomedical Research da Universidade do Algarve tem, neste momento, 33 projetos ativos, cinco dos quais de cariz internacional, num investimento de mais de 3,5 milhões de euros.

Já foi distinguido por 10 vezes, recebendo, entre outros, o Prémio «Young Scientist Lecturship Award 2017», atribuído pela Sociedade Europeia de Neuroquímica. Tem atualmente 3 patentes concedidas.

Refira-se que este encontro integra-se nas ações levadas a cabo no âmbito do projeto ABC Loulé Active Life Health & Research, em que o Município de Loulé e o Center of Biomedical Research são parceiros.

Trata-se de um importante investimento que tem como principais objetivos «projetar o concelho de Loulé como destino internacional na área da saúde ao nível da investigação, ensino, captação de recursos humanos e melhoria dos cuidados prestados à população e a quem visita a região».