Lota Cool Market volta a colorir Zona Ribeirinha de Portimão

A cidade recebe entre os dias 18 e 20 de julho, de quinta-feira a sábado, das 18h00 às 01h00, a 6ª edição do Lota Cool Market, este ano sob o mote «California Dreaming».

O mercado apresenta-se à beira do rio Arade, na Antiga Lota, com propostas de design vintage e produtos gourmet, artesanato, streetfood, música e entretenimento. São mais de 40 expositores que mostram os seus produtos ao ar-livre.

Esta iniciativa dirige-se aos criadores com pequenas marcas e microempresas com produtos originais, feitos à mão ou em pequenas unidades semi-industriais.

O Lota Cool Market divulga e traz para a rua e para junto do público projetos criativos do nosso país, bem como de alguns artesãos estrangeiros convidados.

O cartaz musical deste ano vai abrir no dia 18 com os FlyinKings, que vão trazer de Cascais as suas sonoridades Ska/Reggae.

Na sexta feira, dia 19, é a vez de Marcos Alfares com o seu projeto goldcobra, que vem mostrar as enormes influências da pop dos anos 80 nos seus temas e imagem, cuja carreira tem tido apoio de Diogo Piçarra na composição e produção.

Sábado, dia do encerramento do mercado, a animação é assegurada pelo DJ TobyOne, que vem de Lagos para pôr o público a mexer.

A animação irá complementar-se com trampolins, um insuflável e uma parede de escalada, sendo esta última de utilização livre, oferta da MyDynamic.

O Lota Cool Market quer passar uma mensagem ambiental, e por isso a organização deixa um apelo à reutilização dos copos de plástico, bem como à separação do lixo produzido pelo consumo de comida no evento, que poderá ser efetivada nos contentores existentes no recinto.

O evento tem entrada livre.