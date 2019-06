Loja Ponto JA de Portimão passa o verão na Praia da Rocha

Habitualmente localizada no edifício do Mercado da Avenida São João de Deus, a loja funcionará num Beach Point, na Área Desportiva da Praia da Rocha, entre 24 de junho e 30 de agosto.

A Loja Ponto JA será temporariamente encerrada e o Beach Point localizado na Área Desportiva da Praia da Rocha será novamente posto a funcionar, à semelhança do que aconteceu no verão passado.

Até 30 de agosto, os jovens que passem por este espaço podem tratar da aquisição do Cartão Jovem Municipal, aceder gratuitamente ao Wi-Fi e à Biblioteca criada com o objetivo de partilhar livros, bem como receber informação ou esclarecimentos acerca de oportunidades de intercâmbio, formação e voluntariado a nível local, nacional e internacional, e ainda, sempre que necessário, obter o encaminhamento para aconselhamento nas áreas da psicologia, nutrição, avaliação e prescrição da atividade física e enfermagem, que manter-se-ão disponíveis no Gabinete de Saúde Juvenil de Portimão.

Considerando o papel social bastante importante no acompanhamento e ocupação saudável dos tempos livres dos jovens, e dada a diminuição significativa da afluência ao espaço físico da Loja Ponto JA com o término do período escolar, a abertura deste espaço na praia, durante o verão, «pretende manter e promover a proximidade junto do público jovem», explica o município portimonense.

O Beach Point funcionará de segunda a sexta-feira, entre as 15 e as 20 horas, e a sua festa de inauguração tem lugar já na próxima sexta-feira, 21 de junho, a partir das 17h30, com um lanche-convívio e animação musical com o grupo Next Combo.

Para mais informações e esclarecimentos sobre este espaço, o público pode contactar a Divisão de Desporto e Juventude através do telefone 282470797 ou o email [email protected]