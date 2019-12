Linhas Roxa e vermelha já ligam Almancil ao resto do concelho

A Linha Roxa, circuito de transportes urbanos de Almancil, iniciou o seu percurso que passa pelo centro urbano de Almancil, Mercado, Escola Cónego Clementino de Brito Pinto, Jardim das Comunidades, Centro de Saúde e área comercial, assim como as localidades de S. Lourenço, Mar Shopping, Caliços e Vale Formoso, hoje, segunda-feira, 23 de dezembro.

Foi também inaugurada a Linha Vermelha que faz a ligação entre a estação ferroviária de Loulé e a paragem nº1, no centro urbano de Almancil.

Num ato simbólico, o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, acompanhado pelo presidente da Junta de Freguesia de Almancil, Joaquim Pinto, e representantes de entidades como a Loulé Concelho Global e a EVA Transportes realizaram uma viagem inaugural para conhecer o novo circuito de transportes urbanos do concelho de Loulé.

O autarca, Vítor Aleixo, fez questão de «realçar o excelente trabalho da Junta de Freguesia de Almancil no que concerne à construção das paragens do minibus que, para além de servirem perfeitamente os objetivos do novo serviço de transportes, enquadram-se de forma harmoniosa, acrescentando beleza à paisagem urbana».

Relembramos que este novo serviço do «Apanha-me!» é gratuito para crianças até aos 12 anos de idade e funciona de segunda-feira a sábado, exceto feriados, e que, à semelhança do que acontece em Loulé e Quarteira/Vilamoura, até ao dia 6 de janeiro, será gratuito para todos, como forma de apoio à dinamização do comércio local durante esta quadra festiva.

O horário está disponível aqui.