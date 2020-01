Lígia Boldori apresenta «O Ingrediente Perfeito» em Silves

Biblioteca Municipal de Silves recebe no próximo dia 18 de janeiro, sábado, às 15h30, a apresentação do livro «O Ingrediente Perfeito», de Lígia Boldori.

A obra tem como protagonista o príncipe Lucca, «entusiasta na partilha das suas aventuras», que «não muito longe daqui, entre a serra e o mar, decide embarcar em uma nova aventura, desta vez no mundo culinário».

Com a ajuda da fada dos dentes, Miss Gigi e do seu pozinho mágico, o príncipe percorre os reinos vizinhos em busca do ingrediente perfeito para a sua receita. Ao encontrar-se com os seus amigos, Lucca recebe o que buscava. «Todavia, não contava com o percalço que ocorrera durante o retorno ao seu reino», diz a autora na sinopse desta publicação.

A dúvida fica lançada: «será que o príncipe conseguirá finalizar sua aventura? Qual será o ingrediente perfeito encontrado?»

Lígia Boldori revela ainda que os jovens poderão «confecionar as receitas em casa, com a família ou amigos, claro, sem esquecer de utilizar o ingrediente perfeito».

Esta proposta marcada para o equipamento cultural de Silves é dirigida a crianças dos 6 aos 12 anos, tendo como objetivo proporcionar às famílias «uma tarde animada».

Mais informações poderão ser recolhidas junto da Biblioteca Municipal através do telefone 282 440 899 ou por e-mail.