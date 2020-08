Liga de Karaté do Sul iniciou época com estágio em Alcoutim

Foram graduados vários atletas.

A Liga de Karaté do Sul realizou em Alcoutim, nos passados dias 22 e 23 de agosto, o seu estágio de inicio de época, onde efetuou os exames de graduação da Liga de Karaté do Sul e prestou homenagem ao Sensei Carlos Cadete.

Como forma de garantir a segurança dos participantes na iniciativa, a organização fez-se munir do plano de contingência e de diversos materiais e produtos, conforme regras da Direção-Geral da Saúde e seguindo os conselhos da Delegada de Saúde local para a realização de eventos, devido à pandemia COVID-19.

O Clube Karaté de Alcoutim e Martim Longo participou no estágio e graduou os atletas Ana Gonçalves, Luana Morais e Henrique Palma, com cinturão castanho, e Ricardo Martins com cinturão Cinza, estando próximo do patamar de cinturão negro, o primeiro do clube.