Lar da Misericórdia de São Brás de Alportel testa negativo à COVID-19

Todos os testes mostraram ausência da infeção em utentes e colaboradores.

Os testes à COVID19, realizados pela equipa COVID 70+ do ABC – Algarve Biomedical Center no dia 10 de abril, junto de utentes e colaboradores do Lar da Terceira Idade da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, tiveram todos os resultados negativos.

Ao todo, foram testados 81 utentes e 75 colaboradores daquela instituição são-brasense. Uma iniciativa regional, resultante da parceria firmada entre o ABC, a Universidade do Algarve (UAlg) e o Ministério da Segurança Social, de cariz preventivo e da maior importância, neste combate onde a antecipação é uma arma poderosa.

A par da vertente preventiva, estas ações ajudam a manter a serenidade dos seniores institucionalizados e das suas famílias, que no contexto atual de pandemia se encontram impedidas de os visitar.

O município de São Brás de Alportel «agradece ao ABC, à UAlg e ao Centro Distrital de Segurança Social, pela realização desta ação, que contou ainda com o apoio dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel e do Serviço Municipal de Proteção Civil.

A autarquia aproveitou também para «felicitar a Santa Casa da Misericórdia, na pessoa do seu provedor, Júlio Pereira, e de toda a sua equipa, por estes resultados que refletem o excelente trabalho realizado na implementação de um exigente Plano de Contingência, em prol da máxima proteção dos idosos».

Para manter os idosos protegidos, «o plano de ação continuará a ser seguido, com todo o rigor, e oportunamente novos testes e outras ações se seguirão neste combate pela vida». Da parte da edilidade, existe «disponibilidade para colaborar com a realização de testes nos lares de terceira idade, como medida essencial neste combate e, nesse sentido, espera-se que sejam em breve também testados os utentes e os colaboradores da Casa de Repouso e Saúde de São Brás de Alportel, a outra estrutura residencial para idosos do concelho, que tem vindo a desenvolver todos os esforços para proteger os seus utentes».