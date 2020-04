Lar da Misericórdia de Alvor não tem casos de COVID-19

Na prossecução de esforços entre várias entidades responsáveis por debelar o novo Coronavírus, a Santa Casa da Misericórdia de Alvor foi notificada pelo Algarve Biomedical Center (ABC) para realizar testes de diagnóstico à COVID-19.

O procedimento foi realizado no dia 15 de abril, tendo na sexta-feira, dia 17, sido dado conhecimento oficial de que os 68 funcionários e utentes estavam negativos.

Segundo o provedor Mário de Freitas, «foi, naturalmente, com júbilo e sentido de grande vitória que o resultado foi recebido. De enaltecer o enquadramento com outras entidades nomeadamente o Ministério do Trabalho e Segurança Social, a Direção-Geral da Saúde, autarquias, Proteção Civil e Bombeiros de Portimão, através do secretariado regional e representante nacional, bem como as demais entidades que direta ou indiretamente colaboram connosco».

O responsável elogia ainda o ABC pelos «inúmeros resultados favoráveis contra uma pandemia que requer mais e melhor compreensão da população».

«É deveras importante que a sociedade civil saiba que os esforços conjuntos de quantos têm dado o seu contributo resultam em obter resultados que beneficiam a comunidade», conclui Mário de Freitas.