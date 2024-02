Passe n’A ONDA de Lagos vai ser grátis para jovens e estudantes até 23 anos

Além de os jovens até aos 18 anos continuarem com o passe n´A ONDA gratuito, no novo tarifário também os estudantes até aos 23 anos vão poder usufruir deste serviço, onde o aumento da taxa será assumido pela autarquia de Lagos.

O novo tarifário do transporte urbano de Lagos A ONDA entra em vigor a 1 de março e, além de manter a gratuidade do passe para jovens até 18 anos, os estudantes até aos 23 anos vão também poder usufruir do mesmo benefício.

A Câmara Municipal de Lagos irá também assumir o aumento da Taxa de Atualização Tarifária (TAT), sendo que os valores de bilhetes não sofrerão qualquer aumento para os utentes.

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) fixou para 2024 um aumento da TAT na ordem dos 6,43 por cento nos transportes públicos coletivos de passageiros.

No entanto, face ao atual contexto económico, e dando continuidade ao PART (Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos), o município de Lagos decidiu assumir esse aumento e manter o mesmo tarifário para os utilizadores d’A ONDA.

De ressalvar que, no que toca aos passes, os preços também não sofrerão alterações, ao abrigo do Orçamento de Estado 2024 que estabelece o congelamento dos respetivos valores.

No caso dos jovens até 18 anos, desde 2022 que o município já tinha implementado a gratuitidade do passe. Porém, no âmbito da nova legislação (Portaria n.º 7-A/2024), a medida passa a ser suportada pelo Estado, passando o passe gratuito a ser designado de «Passe 4-18» e deixando de existir os passes «jovem» e «estudante». Essa mudança é feita de forma automática, não sendo necessária qualquer alteração do passe já existente.

Uma boa novidade para os estudantes até 23 anos é que também eles passam a ter direito a um passe gratuito para circulação n’A ONDA, nomeadamente, o «Passe sub23». Com base na referida Portaria, os estudantes nessas condições podem optar por ter um passe gratuito n’A ONDA ou no transporte público intermunicipal (VAMUS).

Para a aquisição de ambos os passes («4-18» e «sub23»), basta que se dirijam ao Terminal Rodoviário de Lagos, apresentando cartão de cidadão, sendo que para o Passe sub23 é também necessário apresentar certificado de matrícula.

Com a implementação destas medidas associadas ao transporte público lacobrigense, a autarquia «pretende contribuir para a amenização das despesas familiares, já afetadas pela inflação, ao mesmo tempo que incentiva à circulação n’A ONDA com vista a uma maior sustentabilidade ambiental», justifica.