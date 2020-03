O executivo de Lagos decidiu encerrar ao público, até dia 27 de março, todos os equipamentos culturais e desportivos municipais, entre outros, para minimizar comportamentos de disseminação do coronavírus.

Apesar de não se conhecer qualquer caso confirmado ou suspeito de contágio por COVID-19 no concelho lacobrigense, no comunicado difundido pela autarquia, há mais medidas a integrar o Plano de Contingência como: suspensão de atividades de âmbito cultural, desportivo e atividades de enriquecimento curricular; suspensão do serviço de transporte em autocarros do município para atividades de âmbito cultural, desportivo e escolar extracurricular; suspensão dos atendimentos presenciais, efetuados pelos serviços técnicos, promovendo-se a sua realização por via eletrónica ou telefone; suspensão das feiras de velharias do concelho e a suspensão do Mercado Mensal.

A autarquia recomendou ainda aos munícipes que não se desloquem aos Serviços de Atendimento/ Gabinete do Munícipe, exceto em situações de urgência.

Como alternativa ao atendimento presencial, a Câmara Municipal de Lagos disponibiliza canais de atendimento à distância, que se encontram a ser reforçados.

A decisão, quanto ao primeiro pacote de medidas a implementar, foi tomada na quinta-feira, dia 12 de março, face aos mais recentes dados e recomendações emitidas pelas autoridades de saúde pública, bem como em resultado da análise concertada com os demais municípios da região.

Contudo, na sequência das recentes medidas decretadas pelo governo, no âmbito da redução de risco de exposição e contágio, o município de Lagos decidiu implementar adicionalmente um novo conjunto de medidas, a vigorarem até dia 27 de março: suspensão da atividade do Mercado de Levante, nomeadamente mercado de sábado e Viv’ ó Mercado; redução do horário de funcionamento de todos os estabelecimentos de restauração e bebidas até às 24 horas; suspensão da emissão de autorizações para animação de rua; suspensão do serviço de transporte A ONDA, nomeadamente das linhas vermelha, azul, turquesa e cinza (a partir de 16 de março) e realização de reuniões de Câmara apenas com a presença do executivo municipal.

Assim, os equipamentos encerrados ao público, que continuam com colaboradores municipais a desenvolver a sua atividade interna, são: Arquivo Municipal (Portas da Vila); Biblioteca Municipal; Ludotecas; Polos de Leitura; Centro de Documentação do Museu Municipal Dr. José Formosinho; Igreja de Santo António; Fortaleza Ponta da Bandeira; Mercado dos Escravos; Armazém do Espingardeiro; Edifício dos Antigos Paços do Concelho; Fototeca Municipal; Centro Cultural de Lagos; Espaço Jovem; Canil Municipal de Lagos; Equipamentos Desportivos geridos pela Lagos em Forma, E.M.,S.A. (piscina, pavilhão municipal e estádio) e Mercado de Levante.

Os interessados na devolução do valor dos bilhetes dos espetáculos que foram cancelados deverão efetuar a comunicação por e-mail à Câmara Municipal ou dirigir-se ao local de venda dos bilhetes (Centro Cultural) em data a anunciar oportunamente.

Segundo nota enviada às redações, o município garante «estar ciente dos efeitos económicos que o atual quadro de pandemia possa acarretar, contudo acredita que as medidas agora tomadas poderão contribuir para que, num futuro próximo, o impacto do COVID -19 na vida económica do concelho possa ser diminuto».

O município apela ainda que sejam seguidas com rigor todas as recomendações de saúde pública e acrescenta que foram reforçadas medidas de higienização e segurança nos seus espaços de atendimento ao público.

Estas são medidas que estão a ser avaliadas e que poderão ser alvo de prolongamento ou reforço, caso seja necessário.

A Câmara Municipal de Lagos disponibiliza contactos telefónicos (282771706; 282780978; 282771702; 282780900; 282771700; 282771775 para atendimentos à distância, bem como um correio eletrónico ([email protected]).