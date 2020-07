Lagos reabilita e recupera Cordão Dunar da Meia Praia

Investimento supera 1,4 milhões de euros.

A Câmara Municipal de Lagos celebrou um contrato de aquisição de serviços para a «Elaboração do Projeto de Reabilitação e Recuperação do Cordão Dunar da Meia Praia», com o objetivo de «prevenir e gerir os riscos costeiros associados à instabilidade dunar» daquele território, prevendo a recuperação e o reforço do cordão dunar.

A decisão de avançar com esta solução decorre «da constatação do estado de degradação do importante cordão dunar» de cinco quilómetros de extensão, compreendido entre o sapal da Ria de Alvor e a Ribeira de Bensafrim, situação provocada «não só pelo efeito das condições meteorológicas e naturais, mas também pela ação humana».

À responsabilidade do município fica não apenas a elaboração do projeto, como a posterior execução da empreitada. As várias componentes representam um investimento previsto de 1439396,00 euros, o qual será cofinanciado pelo Fundo de Coesão em 1017941,06 euros.

A iniciativa acontece no âmbito de um contrato interadministrativo celebrado entre o município lacobrigense e a Agência Portuguesa do Ambiente, no quadro da defesa ativa do litoral.

Por via deste contrato, a Câmara Municipal de Lagos teve legitimidade para apresentar e submeter uma candidatura ao Programa Operacional «Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) – Ações de Proteção do Litoral», entretanto já aprovada.