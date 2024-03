Lagos premiado com 3.º lugar no Green Destinations Top 100 Story Awards

A Conservação do Cordão Dunar da Meia Praia, em Lagos, mereceu o 3,º lugar do 2024 Green Destinations Top 100 Story Award, reconhecendo o esforço para converter o turismo numa atividade sustentável.

Representantes do município de Lagos receberam ontem na ITB Berlin 2024, a maior feira de turismo do mundo, o prémio do 3.º lugar do 2024 Green Destinations Top 100 Story Award na categoria «Natureza e Paisagem».

A autarquia concorreu a esta edição com uma apresentação dedicada à intervenção de Conservação do Cordão Dunar da Meia Praia, recentemente realizada.

Este prémio visa reconhecer os esforços que têm vindo a ser desenvolvidos para converter o turismo numa atividade cada vez mais sustentável, respeitadora e compatível com a preservação dos valores naturais e culturais dos territórios.

«A sua conquista pelo destino Lagos é a evidência do trabalho e da dedicação da comunidade no seu todo, a que não é alheio o compromisso e investimento por parte da autarquia e dos vários agentes públicos e privados, determinantes para a qualificação da oferta turística e respetiva sustentabilidade», aponta a Câmara Municipal de Lagos.

«Caminhando em Harmonia – Como a Natureza foi Recuperada e Valorizada» é o título da história que descreve a boa prática apresentada pelo município de Lagos, a qual começou por ser escolhida para integrar a lista das 100 melhores histórias mundiais da competição Green Destinations, ficando depois posicionada no TOP 6 da categoria «Natureza e Cenário», sendo que acabaria por alcançar o 3.º prémio, num pódio partilhado com destinos da Tailândia e do México.

Esta é a segunda boa notícia no espaço de apenas uma semana, pois no dia 29 de fevereiro o município já havia recebido na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, onde esteve presente, o certificado com a menção «Ouro» (QualityCoast Gold Award) dos Green Destinations.

A subida do estatuto de certificação do destino Lagos de «Prata» para «Ouro» confirmou as melhorias operadas rumo à sustentabilidade, devidamente verificadas na última auditoria, em aspetos como a conservação da natureza e do património, a gestão de resíduos, a energia e o clima.

Para o autarca lacobrigense Hugo Pereira, «este reconhecimento vem dar ânimo e um fôlego redobrado à política de sustentabilidade promovida pelo município, colocando-nos como meta um novo patamar de exigência que se traduz em alcançar, na próxima candidatura, o nível máximo de certificação, correspondente à menção “Platina”».

Recorde-se que, a competição Green Destinations Top 100 Stories acontece anualmente desde 2014, celebrando e promovendo destinos e empresas como exemplos inspiradores de turismo sustentável para outros destinos, operadores turísticos e visitantes.

O concurso seleciona 100 histórias de turismo sustentável por meio de um edital aberto, sendo que as histórias são julgadas em termos de eficácia, inovação e transferibilidade.

No ano de 2019, o concelho de Lagos tinha já alcançado o 7.º lugar no TOP 10 da categoria «Escolha do Público» dos Green Destinations a nível internacional e o 2.º lugar a nível nacional.