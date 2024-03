Lagos assinala mês da Proteção Civil com exposição de meios

O município de Lagos também vai comemorar o mês da Proteção Civil através de uma exposição de meios e diversas demonstrações para a comunidade escolar e a população em geral.

No âmbito das comemorações do mês da Proteção Civil, o Serviço de Proteção Civil e Defesa da Floresta de Lagos irá realizar uma exposição estática com os agentes de proteção civil e entidades cooperantes, na próxima quarta-feira dia 13 de março, entre as 10h00 e as 18h00, na Praça do Infante (junto à igreja de Santa Maria) e Cais da Solaria.

A exposição contará com a presença de vários intervenientes: ACES Barlavento – Centro de Saúde de Lagos; Associação de Municípios – Terras do Infante; Corpo de Bombeiros de Lagos; Cruz Vermelha Portuguesa; Guarda Nacional Republicana (GNR); Polícia de Segurança Pública (PSP); Polícia Municipal e Serviço de Proteção Civil e Defesa da Floresta.

A mostra que assinala o mês da Proteção Civil terá duas vertentes: uma exposição estática de meios e um conjunto de atividades que pretendem dar a conhecer à comunidade escolar e população em geral, o trabalho que estas entidades desenvolvem ao serviço das populações, bem como sensibilizar para a importância da Proteção Civil na prevenção e salvaguarda de pessoas e bens em situações de ocorrências graves e catástrofes.

Estão previstas diversas atividades e demonstrações, que serão dinamizadas por vários intervenientes: demonstrações de Suporte Básico de Vida; cinotécnica; salvamento em grande ângulo; demonstração de resgate marítimo e também de equipamentos de combate a incêndio (extintores).

Para esta iniciativa está previsto o envolvimento de diversos operacionais de diferentes áreas e a participação de quase 500 alunos, dos agrupamentos escolares do concelho.

As atividades são gratuitas e abertas ao público.

Programa:

10h15 – Demonstração Suporte Básico de Vida;

10h30 – Demonstração cinotécnica;

11h15 – Demonstração de salvamento em grande ângulo;

11h45 – Demonstração Resgate Marítimo;

13h45 – Demonstração Suporte Básico de Vida;

14h15 – Demonstração de Equipamentos de Combate a Incêndio – Extintores;

15h00 – Demonstração de salvamento em grande ângulo;

15h30 – Demonstração Resgate Marítimo;

16h00 – Demonstração Suporte Básico de Vida.