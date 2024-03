Embaixadora da Ucrânia em Portugal visita Lagos

Foi pelo município de Lagos que Maryna Mykhailenko, Embaixadora da Ucrânia em Portugal, e respetiva comitiva iniciaram ontem um périplo por terras algarvias.

A diplomata foi recebida pelo executivo municipal nos Paços do Concelho Séc. XXI, onde teve lugar uma cerimónia que contou com a presença de Roman Grymalyuk, Oleksandra Tynkalyuk e Carlos Cabral, representantes da Oranta – Associação de Apoio à Comunidade Ucraniana em Portugal, entidade interlocutora da autarquia nas várias ações de apoio e solidariedade para com o povo ucraniano desencadeadas desde o início da invasão pelas tropas russas.

O encontro serviu para o município de Lagos reiterar a sua disponibilidade de cooperação, quer para ações de caráter solidário de apoio às vítimas da guerra, quer para a muito desejada prevalência da paz e subsequente reconstrução da Ucrânia.

Maryna Mykhailenko, que chegou a Portugal em maio de 2023 para assumir a representação diplomática na Embaixada da Ucrânia e incrementar as relações bilaterais entre os dois países, reconheceu e agradeceu o grande apoio prestado pelo município e pela comunidade lacobrigense, destacando o acolhimento de deslocados temporários da Ucrânia que ainda hoje permanecem em instalações preparadas para este efeito.

Lembrando a visita dos altos representantes do Estado português à Ucrânia e manifestando a confiança na continuidade do apoio por parte dos parceiros estrangeiros, a Embaixadora sublinhou a importância e necessidade de, em paralelo, se incrementar um trabalho de estreitamento das relações de amizade e cooperação entre as regiões. Enquadram-se nesse âmbito os contactos que estão a ser estabelecidos para uma possível geminação entre o município de Lagos e a autoridade local de uma cidade costeira localizada na região de Odessa.

O programa incluiu a visita a empresas do sector da construção instaladas nas áreas empresariais de Lagos e reuniões com os respetivos gestores, a quem a comitiva diplomática apresentou os projetos para o reforço do comércio bilateral e da cooperação económica, aumentando a participação da República Portuguesa no processo de reconstrução da Ucrânia, nomeadamente através da plataforma Nazovni.

A pretexto da visita ao centro histórico da cidade e ao Museu de Lagos, foi igualmente abordada a possibilidade de parcerias na vertente cultural, com Maryna Mykhailenko a convidar o município a participar no projeto apadrinhado por Olena Zelenska, primeira-dama ucraniana, que consiste na criação e disponibilização de audioguias de visita aos museus em língua ucraniana, o qual está já implementado em 44 países e 192 museus.

O centro de alojamento temporário de Espiche, que foi instalado numa antiga escola primária cedida pelo município ao MAPS – entidade parceira na criação desta nova resposta social, e onde estão a viver várias famílias deslocadas da Ucrânia, foi o último ponto de paragem desta visita.

O momento proporcionou um emotivo encontro com este grupo de mulheres, jovens e crianças que se viram forçadas a abandonar as suas terras e a recomeçar os seus projetos de vida a partir do zero num destino seguro, não perdendo a esperança na possibilidade de regresso aos locais de origem. Em Lagos, onde encontrou porto de abrigo, esta pequena comunidade deslocada aproveitou a oportunidade para expressar a sua gratidão pela forma como foi acolhida e tem sido apoiada desde então.