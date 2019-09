Câmara de Lagos homenageia dois atletas com votos de louvor

Autarquia reconheceu o mérito desportivo de Diogo Marreiros e José Seromenho, na reunião de terça-feira, dia 4 de setembro, aprovando, por unanimidade, dois votos de louvor.

Diogo Marreiros é um jovem lacobrigense que tem alcançado vitórias nacionais, europeias e mundiais na Patinagem de Velocidade.

Na última edição dos Campeonatos da Europa da modalidade, em Pamplona, no final de agosto, conquistou pela seleção portuguesa quatro títulos: Medalha de Prata na prova de 10 Km por pontos/eliminar; Medalha de Bronze na prova 1 Km de pista; Medalha de Bronze na prova de 15 Km a eliminar e Medalha de Prata na prova de Maratona.

Voto de louvor a José Seromenho.

O jovem atleta, devido ao seu percurso desportivo, foi distinguido, no Dia do Município de 2018, com a Medalha de Mérito Municipal – Grau Prata.

Além disso, Diogo foi ainda merecedor de vários votos de louvor, aprovados pela autarquia, na sequência dos resultados desportivos alcançados desde os seus 14 anos.

A Câmara estendeu o voto de louvor aos dirigentes do Roller Lagos Clube de Patinagem, onde o atleta tem feito a sua formação; a Miguel Bravo, atleta que acompanhou o jovem no Campeonato da Europa; aos pais; familiares; amigos e demais entidades que o apoiaram.

José Seromenho foi também merecedor do louvor da autarquia.



O atleta sagrou-se campeão e trouxe para casa a Medalha de Ouro, no escalão super-veteranos no IV Campeonato do Mundo de Tiro aos Pratos, vertente Trap 5, que ocorreu em Valência.

Um título alcançado no âmbito da Seleção Portuguesa de Tiro com Armas de Caça através do Clube de Tiro do Barlavento, sediado em Lagos.