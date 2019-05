Associação «Terras do Infante» debate Educação Intermunicipal

Depois do sucesso com que decorreu o primeiro congresso dedicado ao mar, a Associação de Municípios Terras do Infante, realiza no sábado, dia 11 de maio, no Auditório Paços do Concelho Séc. XXI – Lagos, o I Fórum de Educação Intermunicipal.



O tema, «Medidas de Promoção para o Sucesso Escolar», foi consensualizado entre os quatro Agrupamentos de Escolas (Aljezur, Vila do Bispo, Gil Eanes-Lagos e Júlio Dantas- Lagos) e os pelouros da Educação dos três municípios. Os trabalhos iniciam-se às 9h30 com a abertura a cargo de Adelino Soares, presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo.



Durante a manhã serão apresentadas comunicações acerca de novas abordagens das questões da leitura, escrita e matemática. Ou seja, o projeto «ideia» por Dulce Gonçalves, professora da Universidade de Lisboa, e o projeto «Hypatiamat» por Ricardo Pinto, docente da Universidade do Minho.



O debate da manhã será moderado por Joaquina Matos, presidente da Câmara Municipal de Lagos.



Durante a tarde serão apresentadas comunicações pelos diretores de Agrupamento das Escolas Gil Eanes, de Aljezur, Vila do Bispo e Escolas Júlio Dantas, Paula Couto, Piedade Mattoso, Joaquim Azevedo e José Lopes, respetivamente. Ainda durante a tarde, o coordenador do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, José Verdasca, apresentará uma conferência. O debate será assegurado por Cristina Madeira do Centro de Formação Dr. Rui Grácio.



O encerramento do I Fórum Educação ficará a cargo de José Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Aljezur. De acordo com a Terras do Infante, este Fórum pretende constituir-se como forma e meio, de mais e melhor cooperação da associação para com os agrupamentos, do ponto de vista institucional, mas acima de tudo numa cooperação estreita, proporcionando o fornecimento de ferramentas necessárias a toda a comunidade escolar para o que realmente conta: o sucesso escolar dos nossos alunos, futuros decisores de amanhã».



A iniciativa será certificada como Ação de Formação de curta duração para professores, de acordo com o espacho 574/2015 de 29/05.



As inscrições, obrigatórias, devem ser feitas em I Forum de Educação Intermunicipal Terras do Infante.