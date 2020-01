Lagos vai encerrar Mercado de Santo Amaro para obras de requalificação

Alguns dos vendedores serão colocados nos Mercados da Avenida e de Odiáxere.

O Mercado de Santo Amaro, em Lagos, estará encerrado a partir de dia 3 de fevereiro para trabalhos prioritários de obras de conservação e manutenção, tendo conclusão prevista para dia 20 de fevereiro.

O encerramento temporário do Mercado de Santo Amaro surge no âmbito da empreitada em curso, no valor de 148305,25 euros, correspondendo a trabalhos de correção de anomalias detetadas no edifício devido ao desgaste das coberturas.

Os trabalhos a realizar durante o próximo mês terão intervenção específica na cobertura das zonas de circulação e na reparação do pavimento na área de venda de pescado.

O município lacobrigense diz-se «consciente dos transtornos causados junto de munícipes e visitantes que habitualmente procuram os seus vendedores de fruta e peixe no Mercado de Santo Amaro», e por isso «os mesmos serão relocalizados para os Mercados da Avenida e de Odiáxere enquanto decorrem as obras de requalificação».