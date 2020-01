Lagos teve «desenvolvimento modesto» em 2019 diz Grupo de Amigos

No encerramento do ciclo «Viver em Comunidade», projeto desenvolvido ao longo do ano pelo Grupos dos Amigos de Lagos, o coletivo que se junta às quintas-feiras na Biblioteca Dr. Júlio Dantas analisou o tema «Lagos e a sua evolução em 2019».

Em nota enviada à redação do barlavento, «todos se mostraram conscientes de que, num ano e com eleições de permeio, não seriam de esperar mudanças muito visíveis».

«Desenvolvimento modesto e modéstia acumulada» foi a opinião generalizada.

No entanto, concordaram que, «de iniciativa pública, foi positivo o passadiço a poente da Ponta da Piedade, a requalificação de duas áreas de estacionamento, a criação de uma nova carreira urbana, mantendo-se as restantes, a abertura de novas instalações desportivas ao ar livre junto ao estádio, assim como a dragagem no canal de acesso ao porto de pesca e à marina».

No âmbito da iniciativa privada, destacou-se abertura da fábrica Congelagos, investimento na área estratégica do pescado e moluscos.

Como notas negativas, o grupo aponta os impactes «do globalismo na região, com a dependência crescente do exterior e a intensificação do aproveitamento económico do mercado interno e dos recursos locais, com menores benefícios para os locais. Os empregos criados não são ocupados pelas populações próximas, mas pelo afluxo de novos candidatos ao trabalho, provenientes de lugares distantes, que rebaixam as condições e esgotam a oferta habitacional, sujeitando-se a alojamentos partilhados».

«Este fenómeno tem tendência a reproduzir nas zonas urbanas novas bolsas de pobreza e marginalidade, como as que houve durante a industrialização, pois o custo do arrendamento assemelha-se ao dos salários praticados».

Em relação à gestão municipal, achou-se que «grande parte do orçamento ainda está cativa para pagar investimentos do passado, como é o caso do Edifício dos Paços do Concelho, que nem é propriedade municipal».

Também a informação sobre vários assuntos foi considerada «opaca», assim como «fraca» a capacidade de resposta ao investidor.

O grupo concluiu que é necessário «debater e encontrar soluções para os nossos problemas», pois, «se não gostarmos da nossa terra, quem é que gosta?».