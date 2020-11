Lagos revelou vencedores do Concurso de Fotografia Digital

«De Volta ao Mar com Atitude de Mudar» foi o tema do concurso de fotografia digital lançado pelo município de Lagos no último verão, com uma «forte participação». Vencedores foram revelados há momentos.

O concurso, aberto à participação de qualquer pessoa, com idade igual ou superior a 14 anos, tinha prémios monetários no valor, respetivamente, de 500, 300 e 200 euros.

O primeiro prémio foi atribuído à foto «Simbiose», de Pedro Miguel Viana Correia (Lagos). Já o segundo classificado foi Luís Manuel Sauanes Albergaria, pelo seu trabalho «Flesch_MeiaPraia (Ruinas Junto a Linda)» e o terceiro prémio foi conquistado por Daniel Jorge Pereira Fonseca, com a foto «Eis, Absorta – Praia de Porto de Mós».

O Júri foi composto por funcionários dos serviços de Ambiente e de Cultura da Câmara Municipal de Lagos e três fotógrafos convidados, sendo presidido por membro do Executivo Municipal, e teve a tarefa de apreciar as 107 fotos a concurso numa «decisão nada fácil, atendendo à qualidade geral das participações», explica a autarquia.

Promovida no âmbito da campanha de sensibilização ambiental da Bandeira Azul, e seguindo o repto da mensagem «Nunca soube tão bem regressar à praia», que convidou os banhistas a cumprirem as novas regras para desfrutarem da praia em segurança, a iniciativa contou com a participação de 50 concorrentes oriundos de vários pontos do território nacional, bem como de países como Itália, Espanha e República Checa.

O grande objetivo da iniciativa, segundo o município, passou por «apelar à inspiração de todos aqueles que gostam de apreciar a paisagem e o mundo que os rodeia, registando imagens que testemunhem uma nova atitude de olhar e de fruir as praias e o mar, assentes nos cuidados e nas medidas de higiene, segurança, e de proteção individual, mas conscientes do valor do património natural e ambiental e no imperativo permanente da sua salvaguarda e preservação para as futuras gerações».