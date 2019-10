Lagos recebe Meeting Internacional do Cão de Água Português

Cidade algarvia será palco para a quinta edição deste encontro, integrado na 32ª edição da exposição monográfica do Cão de Água Português, a realizar já no próximo fim de semana, entre 4 e 6 de Outubro.

As provas de trabalho iniciam-se no dia 4 de Outubro, sexta-feira, às 15h30, no Cais da Solaria. Estão previstas mais duas provas de trabalho, no mesmo local, no dia 5, sábado, às 16h00 e no dia 6, domingo, às 10h30.

No dia 5 de Outubro, a partir das 10h00, na Praça Infante D. Henrique, decorre a exposição canina monográfica de cão de água português, organizada pela Associação para a Proteção do Cão de Água Português, onde serão atribuídos os grandes prémios de: Melhor Exemplar da Exposição, Melhor Veterano, Melhor Grupo de Criadores, Melhor Par, Melhor Cachorro e Melhor Bebé.

A iniciativa, do Clube Português de Canicultura, conta com o apoio da Câmara Municipal de Lagos, que aprovou conceder um subsídio no valor de 600 euros destinado à organização e dinamização do evento.

A edição anterior contou com a participação de criadores de Portugal, Noruega, Inglaterra, Alemanha e Itália.