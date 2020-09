Lagos promoveu-se para «um milhão de pessoas» só no Facebook

Alcance «rondou um milhão de pessoas só no Facebook», numa estratégia que integrou rede de outdoors, autocarros, imprensa e rádio.

A Câmara Municipal de Lagos, com o objetivo de mitigar os efeitos da pandemia no turismo da região, lançou no final de julho – e até ao final de agosto – uma campanha nacional e internacional destinada a promover um verão responsável entre os que vivem, trabalham e visitam aquele que é um dos principais destinos algarvios.

Os resultados foram sentidos ao longo do mês de agosto, «com as taxas de ocupação de hotéis e restaurantes a aumentarem de forma gradual, mesmo antes da abertura do corredor aéreo com o Reino Unido, decisão que gerou uma procura ainda mais crescente», segundo o município.

Composta por vários vídeos, rede de outdoors, mupis, anúncios de imprensa e de rádio, influenciadores e uma campanha digital direcionada ao público-alvo, o projeto atingiu um alcance significativo em países como Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Suécia e Brasil.

Só no Facebook, o alcance rondou um milhão de pessoas, tendo os vários vídeos – quer de lançamento da campanha quer de depoimentos de turistas de várias nacionalidades – sido visualizados mais de 120 mil vezes.

A autarquia lacobrigense explica que «a campanha destacou tudo aquilo que um verão como este não pôde proporcionar, sejam abraços, beijinhos, apertos de mão, música a rasgar ou proximidade. No entanto, reforçou os muitos argumentos que, ainda assim, um destino como Lagos tem para oferecer, como o mar, o património, o melhor peixe, os doces regionais, a natureza e muitos sorrisos. Apelou ainda a um comportamento exemplar que permitisse uma volta feliz, até Lagos e de regresso a casa».

Para Hugo Pereira, presidente da Câmara de Lagos, «os objetivos eram preservar a boa imagem de Lagos e conseguir ainda este ano algum impacto nos números. Assim, fomos sentindo ao longo do mês que o número de turistas na região foi aumentando e que a segurança de todos esteve sempre acautelada, fruto da estratégia implementada e da postura responsável de todos os que visitaram a região».

O autarca concluiu: «este está a ser um ano especial, que exige a determinação de todos. E é nesse sentido que não podia estar mais orgulhoso do trabalho da autarquia, das várias entidades de saúde e segurança pública e de todos os habitantes e visitantes de Lagos. O esforço é para manter».

O vídeo da campanha pode ser visto, em português, aqui, e em inglês aqui.