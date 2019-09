Lagos promove uma nova época de «Saúde em Movimento»

Amanhã, terça-feira, dia 1 de outubro, às 10h00, irá decorrer no auditório do edifício dos Paços do Concelho Séc. XXI, em Lagos, a Sessão de Abertura do projeto «Saúde em Movimento», para a época 2019/2020.

Na sessão serão apresentadas as iniciativas previstas neste projeto de promoção do exercício físico, que visa a melhoria da saúde dos munícipes e onde todas as atividades são pensadas para a condição física de cada um.

Uma vez que o número de idosos está a aumentar no concelho de Lagos, e na tentativa de combater o envelhecimento e todos os problemas a ele associados, em especial o problema de mobilidade, «é importante que se aposte em medidas de combate», considera o município.

Assim, «a atividade física regular e moderada, se for adaptada a cada um, permite melhorar a qualidade de vida e desenvolver um estilo de vida saudável e um envelhecimento ativo».

O Centro de Saúde de Lagos, através do Gabinete de Avaliação e Prescrição de Exercício, permite a quem nunca teve oportunidade de praticar exercício, ou aos menos recetivos, ter algum acompanhamento especializado, de forma a promover maior confiança na prática de atividade física.

O projeto está aberto a pessoas com mais de 40 anos de idade e também aos munícipes que pretendam desenvolver a marcha e corrida com acompanhamento e aconselhamento. Dele fazem parte técnicos superiores de educação física, de reabilitação e ainda técnicos de saúde.

As atividades decorrem em todas as freguesias do concelho, «o que cria mais proximidade e não exige a deslocação dos interessados a outros locais». Os palcos serão o Ginásio do Espaço Jovem, Salas dos Clubes das Freguesias Rurais, Centro Cultural de Barão de São João e Ginásio do Estádio Municipal.

A participação no projeto tem um custo de sete euros mensais, para a participação nas classes do projeto, e de 10 euros anuais para o seguro de atividades regulares e pontuais através do Programa Nacional de Marcha e corrida.

Para que esta atividade seja acessível a todos, a Câmara Municipal de Lagos irá estabelecer, por mais um ano, um acordo de parceria com os Clubes Desportivos do concelho, com vista a ministrar as aulas de ginástica de manutenção.

Com o apoio a este projeto a autarquia irá investir aproximadamente 23500 euros, e na apresentação irá ainda ser efetuado um balanço das atividades nos últimos anos, que têm contado com a participação de mais de três centenas de pessoas.

Os interessados em participar nesta nova edição deverão marcar presença na sessão de apresentação, onde poderão esclarecer todas as dúvidas e conhecer melhor o projeto.

Ainda em sintonia com este projeto existem outros dois em funcionamento e que se complementam. O «Articular» é dedicado à população sénior, em especial aos idosos institucionalizados no Centro de Dia ou Lar da Santa Casa da Misericórdia de Lagos, uma população com uma idade mais avançada e com menor mobilidade e autonomia.

Já o «Diabetes em Movimento», cuja implementação é da responsabilidade da Direção Geral de Saúde, é especialmente dedicado a pessoas com diabetes tipo 2, sendo a participação gratuita.

Recorde-se que o Algarve é considerada uma das 77 Regiões Europeias de Referência para o Envelhecimento Ativo e Saudável, reconhecida pela Parceria Europeia para a Inovação no Envelhecimento Ativo e Saudável (EIP – AHA) da Comissão Europeia.

A cerimónia de entrega do galardão realizou-se, no passado dia 25 de setembro, na Dinamarca.