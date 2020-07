Lagos prepara Edifício Multifunções do Chinicato para novo posto da GNR

Empreitada está orçada em mais de 374 mil euros.

A empreitada de «Remodelação de Instalações para o Posto Territorial de Lagos da Guarda Nacional Republicana» já está em curso, depois de lançada pela Câmara Municipal, no âmbito do Contrato de Cooperação Interadministrativa celebrado entre o município, a Secretaria Geral da Administração Interna (SGAI) e a Guarda Nacional Republicana (GNR).

A obra visa a reabilitação e adaptação do denominado «Edifício Multifunções do Chinicato», local onde futuramente será instalado o Posto Territorial de Lagos. Os trabalhos, no valor de 374098,00 euros (valor acrescido de IVA), têm um prazo de execução de 210 dias.

O Edifício Multifunções do Chinicato (situado na povoação do Chinicato – freguesia de São Gonçalo de Lagos), propriedade do município, foi onde funcionou, durante alguns anos, o Departamento de Obras e Urbanismo da Câmara Municipal de Lagos.

Depois da transferência destes serviços, em 2009, para o então novo Edifício Paços do Concelho Séc. XXI, estas instalações foram disponibilizadas pela autarquia para acolher outros serviços de interesse para o território, como é o caso da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Algarve (ICNF) e do Subdestacamento de Trânsito de Lagos da GNR, a que se juntará, em breve, o Posto Territorial de Lagos da GNR.

Merece recordar que a GNR está instalada, desde 1911, numa parte do edifício do antigo Convento de Nossa Senhora do Loreto (1518-1520), posteriormente designado de Nossa Senhora da Glória.

O objetivo desta mudança de instalações passa por «dotar esta força – que representa uma mais-valia para garantir os níveis de segurança no concelho – de melhores condições de funcionamento, mais adequadas às exigências atuais».

O acordo celebrado entre as várias entidades prevê que o município coloque à disposição da GNR o imóvel denominado «Edifício Multifunções do Chinicato» e realize as obras de adaptação do mesmo, sendo posteriormente reembolsado dessas despesas.

Em contrapartida, a autarquia receberá da GNR as instalações atualmente ocupadas por aquela força, sitas no Largo do Convento Senhora da Glória, em Lagos, para uso municipal a definir.