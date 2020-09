Lagos lança candidaturas para atribuição de bolsas de estudo

Concurso inicia-se mais tarde que o habitual.

A Câmara Municipal de Lagos aprovou, na sua última reunião ordinária, a abertura de concurso anual para a atribuição de bolsas de estudo aos alunos lacobrigenses que frequentam o ensino superior.

Habitualmente aberto em setembro, «este ano houve necessidade de alterar um pouco o processo de concurso, o qual terá início, excecionalmente, até ao final do mês de outubro. Conforme referido em Reunião de Câmara, esta reprogramação deve-se a dois fatores: por um lado à situação da pandemia, que não só atrasou a tramitação da alteração ao regulamento, como também o próprio calendário do ano letivo 2019/2020, afetando as candidaturas ao ensino superior e as colocações; por outro lado, o interesse (na perspetiva dos alunos candidatos) em aguardar pela aprovação das alterações ao Regulamento, uma vez que estas vêm tornar o concurso mais abrangente no que se refere às condições de admissão, ou seja, vão permitir apoiar um leque mais amplo de estudantes».

O atual Regulamento Municipal de Atribuição de Prémios de Educação e de Bolsas de Estudo, que permite à Câmara de Lagos premiar o mérito escolar dos alunos do ensino básico e apoiar os jovens lacobrigenses no prosseguimento dos seus estudos no Ensino Superior, está em vigor desde setembro de 2017.

Para que este instrumento «possa ser ainda mais e eficaz e permitir apoiar os estudantes que realmente necessitam dessa ajuda, a autarquia decidiu alterar o referido regulamento, de modo a incluir os cursos conducentes a Mestrado (Nível 7), alargar a faixa etária dos candidatos de 30 para 40 anos de idade, e alterar o aproveitamento mínimo, para os alunos que já frequentam o ensino superior, de 45 para 36 ECTS, como condição de admissão a concurso».

A alteração ao Regulamento foi submetida a processo de Consulta Pública, estando agendada a sua apreciação e aprovação pela Assembleia Municipal para o próximo dia 28 de setembro, prevendo-se que estas etapas finais estejam concluídas em breve, de modo a que as alterações entrem em vigor e tenham aplicação já no concurso das bolsas a atribuir no ano letivo 2020/2021.