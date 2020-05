Lagos investe mais de 40 mil euros em novo espaço de Cowork

Projeto nasce na antiga Escola Gil Eanes.

O município de Lagos tem em curso uma intervenção que visa a instalação do «Espaço de Trabalho Colaborativo (Cowork)» no edifício da antiga Escola Gil Eanes, atual Espaço Jovem de Lagos, num investimento superior a 40000 euros e que resulta de uma proposta do Orçamento Participativo.

Com esta intervenção, a Câmara Municipal pretende dotar de melhores condições de funcionamento o espaço de trabalho colaborativo, que já funcionava informalmente, no Espaço Jovem. A instalação desta nova valência vai também permitir reforçar o caráter multidisciplinar do Espaço Jovem e estimular as indústrias criativas.

No referido Espaço Jovem de Lagos já existia um pequeno espaço de trabalho partilhado. Com enfoque no seu crescimento, foi impulsionada a candidatura ao Orçamento Participativo contemplando uma proposta de melhoria desenvolvida com base nos perfis e necessidades dos seus utilizadores, sendo estes essencialmente profissionais liberais, microempresas de áreas muito distintas, desde o turismo, biologia, design, agricultura, entre outros, e ainda alguns turistas que, por motivos profissionais, necessitassem de um espaço onde obter um momento de concentração e de trabalho, uma vez que o local permite o acesso à internet.

O espaço, onde outrora funcionaram as oficinas da antiga Escola Gil Eanes, caracteriza-se pela sua amplitude, pé direito alto, com iluminação adequada à utilização como espaço de trabalho, pelo que, após a conclusão desta ação, será possível criar mais postos de trabalho, alguns oferecendo maior privacidade.

O projeto contempla a criação de dois pisos, sendo um deles (piso zero) destinado a uma utilização pública para utilizadores pontuais e o piso superior destinado à realização de reuniões formais, caracterizando-se por ser um espaço que oferece maior privacidade.

A Câmara Municipal de Lagos prevê que este novo espaço de trabalho colaborativo «esteja concluído nos próximos meses, permitindo a todos usufruírem dele nas melhores condições».