Lagos investe 700 mil euros na limpeza urbana do concelho

Câmara Municipal de Lagos aposta na melhoria da recolha de resíduos sólidos urbanos.

A autarquia lacobrigense aprovou, no dia 18 de setembro, adjudicar a aquisição de três novas viaturas de recolha de resíduos sólidos urbanos, num investimento superior a 700 mil euros.

Esta aposta da autarquia visa «aumentar a capacidade dos serviços de higiene urbana para manter a cidade limpa e cuidada, de forma a criar melhores condições para os munícipes e para os milhares de turistas que todos os anos visitam o concelho».

No seguimento do concurso público lançado pela autarquia para esta aquisição, irão ser adquiridas duas viaturas de 26 toneladas no valor de 569 mil euros e uma viatura de 12 toneladas no valor de cerca de 150 mil euros, todas dotadas de um sistema de compactação por rotação.