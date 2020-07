Lagos instala 13 novas ilhas ecológicas no concelho

Investimento cifra-se nos 431 mil euros.

A Câmara Municipal de Lagos lançou um concurso de empreitada para a instalação de 13 novas ilhas ecológicas em vários locais do concelho. Estes equipamentos integram o fornecimento e instalação de 57 contentores subterrâneos, assim como o tratamento paisagístico da envolvente, representando um investimento de 431 mil euros, acrescido de IVA, conforme preço base fixado para o procedimento.

Um dos objetivos desta intervenção passa por «alargar a rede de ecopontos já existente no concelho, de modo a incentivar ainda mais a separação de resíduos e a recolha seletiva». Paralelamente, a autarquia pretende «promover o ordenamento e valorização do espaço urbano».

As ilhas ecológicas serão constituídas por contentores destinados aos resíduos recicláveis e por contentores de resíduos indiferenciados.

Atualmente, existem no concelho 802 pontos de recolha seletiva, distribuídos pelas quatro freguesias.

Segundo dados disponibilizados pela Algar (entidade que faz a recolha, tratamento e encaminhamento para transformação dos resíduos recicláveis), Lagos foi, no 1º semestre de 2019, o 5º município na região algarvia que mais resíduos encaminhou para a reciclagem, com 679 toneladas de vidro, 541 toneladas de papel/cartão e 379 toneladas de plástico e metal.

No que concerne à capitação (Kg/habitante/ano), Lagos foi, no mesmo período, o 4º município do Algarve com maior capitação de retoma, apresentando um valor de 53 Kg por habitante.

Ao todo, em 2019, os lacobrigenses separaram e depositaram nas ilhas ecológicas 1786,95 toneladas de vidro, 1244,73 toneladas de papel/cartão e 852,365 toneladas de embalagens (plástico e metal).