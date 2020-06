Lagos fez testes COVID-19 aos profissionais do ensino pré-escolar

Foram testados 74 profissionais.

O pessoal que reinicia hoje, em Lagos, a atividade com crianças do ensino pré-escolar foi submetido, no último sábado, 30 de maio, a testes de COVID-19. No total, entre educadoras, animadoras, assistentes operacionais e algum pessoal administrativo, foram testados 74 profissionais dos dois agrupamentos escolares.

Os testes foram ​realizados no Agrupamento de Escolas Júlio Dantas por técnicos do ABC – Algarve Biomedical Center, entidade que também testou anteriormente o pessoal docente e não-docente que retomou a sua atividade presencial nos estabelecimentos a propósito do reinício das atividades letivas presenciais com os alunos do ensino secundário.

Com esta ação, o município deu continuidade à estratégia de prevenção de eventuais contágios, garantindo que a retoma das atividades letivas presenciais decorre com toda a segurança e tranquilidade para os profissionais envolvidos, as crianças e respetivas famílias.

O concelho de Lagos tem atualmente 11 salas de ensino pré-escolar público, rede que será ampliada com a construção da nova Escola EB1 + JI da Luz recentemente iniciada.