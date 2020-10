Lagos entrega viaturas novas a várias entidades do concelho

Forças de Segurança, Centro de Saúde de Lagos e Agrupamentos Escolares vão receber viaturas no Dia do Município.

As Comemorações do Dia do Município de Lagos, que serão assinaladas amanhã, terça-feira, dia 27 de outubro, vão ser marcadas pela entrega de viaturas a diversas entidades com responsabilidades nos domínios da Segurança, da Saúde e da Educação.

Num ano em que a situação sanitária não convida a festejos e concentrações, a Câmara Municipal de Lagos decidiu dedicar o Feriado Municipal ao reforço dos recursos materiais das várias entidades que desempenham funções estratégicas e serviços indispensáveis à comunidade, e que agora, mais do que nunca, são cruciais na assistência às populações.

Reconhecendo a necessidade de reforço da frota automóvel quer das forças de segurança locais – Polícia de Segurança Pública (PSP), Guarda Nacional Republicana (GNR) e Autoridade Marítima Nacional (Polícia Marítima) – quer da ARS (Centro de Saúde de Lagos) e dos agrupamentos escolares (Agrupamento de Escolas Gil Eanes e Agrupamento de Escolas Júlio Dantas), o município irá ceder a cada uma destas entidades uma viatura ligeira devidamente caracterizada.

O protocolo de cooperação a celebrar coloca no lado do município a responsabilidade pela manutenção, inspeção e reparação, seguro automóvel e imposto único de circulação.

As diferentes entidades suportarão os custos de combustível, portagens, limpeza e demais despesas relacionadas com as deslocações dos veículos.