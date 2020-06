Lagos e Instituto Fonte de Vida reforçam apoio aos sem-abrigo

Decisão visa dotar a sede desta IPSS de condições logísticas para a disponibilização de serviços de balneário.

A Câmara Municipal de Lagos deliberou atribuir uma verba de 3 mil euros ao Instituto Fonte de Vida (IFV), para garantir a continuidade das medidas de apoio excecional à população sem-abrigo que têm vindo a ser prestadas desde o início da crise pandémica COVID-19.

Esta decisão visa dotar a sede desta Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) de condições logísticas para a disponibilização de serviços de balneário. Uma resposta que tem vindo a ser prestada nos últimos dois meses nas instalações do Clube de Vela de Lagos, com a colaboração voluntária de elementos do IFV, «mas que se tornou incompatível com a retoma das atividades desportivas náuticas e marítimas».

Existindo a necessidade de continuar a assegurar as condições mínimas de dignidade a este grupo da população, em situação de particular vulnerabilidade, autarquia e IFV procuraram alternativas e optaram por esta solução mais imediata.

O município lacobrigense realça «o apoio que o IFV tem dado, não só no que respeita aos cuidados de higiene dos sem-abrigo, mas também na distribuição das refeições junto dos mesmos e demais logística associada, dando continuidade ao papel que esta entidade tem tido desde sempre junto da população mais desfavorecida».