Lagos distribui máscaras comunitárias à população

Máscaras são gratuitas.

A Câmara Municipal de Lagos decidiu adquirir 100 mil máscaras comunitárias para disponibilizar à população, no âmbito das medidas de combate à propagação do novo Coronavírus.

Este equipamento de proteção individual (EPI) foi indicado pela Direção-Geral de Saúde como de utilização obrigatória em vários locais e circunstâncias, de modo a evitar o contágio e conter a pandemia, afigurando-se de especial utilidade nesta fase de desconfinamento gradual iniciado pelas autoridades nacionais e locais.

A distribuição das máscaras teve início na sexta-feira, 22 de maio, junto das Instituições Particulares de Solidariedade Social locais, escolas do concelho, Proteção Civil e forças de segurança.

A partir de hoje, segunda-feira, 25 de maio, o equipamento será distribuído através de ações locais de contacto porta-a-porta, junto do comércio local e nalguns bairros residenciais, em articulação com outras iniciativas, como é o caso do projeto COVIDAlgarve (ações de sensibilização promovidas por alunos do último ano de Medicina da Universidade do Algarve).

As máscaras serão igualmente disponibilizadas aos munícipes, para levantamento entre os dias 1 e 26 de junho, em vários locais de atendimento (na Câmara Municipal, nas Juntas de Freguesia e nos mercados municipais), mediante apresentação de documento de identificação.

Cada munícipe receberá um kit com três máscaras reutilizáveis, produzidas em material lavável, para permitir uma maior durabilidade das mesmas.

A autarquia reforça, no entanto, a informação de que «a utilização de máscara, embora constitua uma medida de proteção adicional, não substitui as regras de distanciamento social, de etiqueta respiratória, de higiene das mãos e a utilização de barreiras físicas, devendo ser utilizada adequadamente.

Esta e outras recomendações constam do folheto informativo que acompanha as máscaras, que explica igualmente os procedimentos de utilização, conservação, remoção e limpeza deste tipo de EPI.

