Lagos defendeu Petição Pública pela construção de novo hospital

A Assembleia Municipal de Lagos deslocou-se à Assembleia da República para participar na audição referente à Petição Pública, a qual exige a construção do novo Hospital de Lagos.

A Petição Pública «Pelo direito à saúde nas Terras do Infante – Construção do novo Hospital de Lagos», que reuniu 4580 assinaturas, entregue na Assembleia da República, no passado dia 28 de março, pela Assembleia Municipal de Lagos, percorreu os todos os trâmites, tendo sido designado como Relator da mesma o Deputado Cristóvão Norte.

Uma Comitiva da Assembleia Municipal de Lagos deslocou-se à Assembleia da República para participar na Audição promovida pelo Relator da Petição n.º 615/XIII/4, no dia 16 de julho.

Além do deputado Cristóvão Norte (PSD), participou ainda na audição o deputado Paulo Sá (PCP).

A Comitiva da Assembleia Municipal de Lagos foi constituida por José Jácome (2º Secretário da Mesa), Rui Araújo (Coordenador do Grupo Municipal do PSD), José Manuel Freire (Coordenador do Grupo Municipal da CDU), Margarida Maurício (Coordenadora do Grupo Municipal PAN), Manuela Duarte (Grupo Municipal do PS) e Fernando Ildefonso (Grupo Municipal LCF).

O Relatório da Audição foi apreciado em Reunião da Comissão de Saúde, da Assembleia da República, realizada no dia 17 de julho de 2019, subindo a Petição a Plenário, no início da próxima legislatura.