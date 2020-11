Lagos cria Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação

Município de Lagos vai ter um Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação, documento elaborado internamente pelos serviços da área social, em colaboração com as entidades parceiras da Rede Social de Lagos.

O Plano foi aprovado na última reunião de Câmara, colocando especial enfoque ao nível da formação e capacitação, tanto organizacional como comunitária. Na mesma ocasião foi ainda aprovado o «Protocolo de Cooperação para a Igualdade e Não Discriminação – Nova Geração», a celebrar entre a autarquia e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade (CIG).

Com um horizonte de aplicação temporal de quatro anos (2020-2023), o Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação do Município de Lagos (PMIND/Lagos) estabelece um conjunto de ações a desenvolver, agrupadas em torno de três grandes eixos de intervenção: a Promoção da Igualdade entre Homens e Mulheres, a Prevenção e Combate à Violência Doméstica e o Combate à Discriminação em Razão da Orientação Sexual, Identidade, Expressão de Género e Características Sexuais.

No âmbito do Eixo 1, estão previstas ações como a nomeação de Conselheiros/as Municipais para a Igualdade e a constituição de uma «Equipa para a Igualdade na Vida Local», ações de informação e capacitação junto das famílias, ações de formação dirigidas a trabalhadores/as da autarquia, empresa municipal, entidades parcerias da Rede Social e comunidade em geral, a criação ou replicação, ao nível organizacional, de iniciativas promotoras da conciliação como condição para uma efetiva igualdade entre homens e mulheres e a realização de ações sobre a promoção da igualdade de género e combate aos estereótipos junto da comunidade escolar, IPSS e dirigentes desportivos e culturais.

Para prevenir e combater a violência contra as mulheres e a violência doméstica (Eixo 2), a estratégia proposta passa por normalizar, junto da comunidade, uma cultura de não-violência e intolerância a todas as manifestações de violência, através da dinamização de ações de sensibilização junto da comunidade nos seus vários ciclos de vida, de qualificação da intervenção local e da consolidação da resposta local de apoio à vítima, área de intervenção que teve especial incremento, desde abril de 2019, com a entrada em funcionamento do Gabinete de Apoio à Vítima (GAVA), que aconteceu por ocasião da adesão de Lagos à Rede Nacional de Apoio à Vítima de Violência Doméstica.

Já no Eixo 3, a estratégia e as ações propostas no Plano têm como objetivo geral promover a desconstrução dos estereótipos homofóbicos, bifóbicos, transfóbicos e interfóbicos. Combater o bullying em meio escolar e garantir o acesso à informação e aos serviços de apoio existentes são duas das medidas preconizadas.

Todo este planeamento foi precedido, numa primeira etapa, de um exaustivo trabalho de contextualização, em termos de enquadramento legislativo, político e conceptual, e, numa segunda fase, de um diagnóstico que permitiu fazer a caracterização da situação e da realidade local atual no que concerne a dados demográficos e socioeconómicos, às ocorrências por violência doméstica registadas no concelho e à composição do município e das entidades do terceiro setor parceiras da Rede Social sediadas no concelho.

Os dados vieram complementar as conclusões dos diagnósticos sociais elaborados em 2005, 2011 e 2015, os quais já identificavam esta área como prioritária para a intervenção e desenvolvimento social local.

O PMIND/Lagos, para além de ser um documento estratégico, que permite enquadrar a temática da Igualdade e da Não Discriminação enquanto mecanismo de promoção de coesão social e ferramenta de redução de desigualdades no território, pretende assumir-se «como um instrumento operativo que identifique as prioridades estratégicas de intervenção, traduzindo-as em atividades concretas, participadas e partilhadas, integrando os compromissos da autarquia e das entidades parceiras no sentido de criar as condições para que a igualdade entre homens e mulheres se efetive, tanto na esfera pública como na esfera privada, para a erradicação da violência doméstica e violência de género e para a integração de todas e todos», explica a Câmara Municipal.

Para tal, o Plano «irá abarcar ações de âmbito organizacional (intrainstitucional), ações em parceria (interinstitucional) e ações dirigidas diretamente à comunidade (componente externa)».

Na sua implementação, a autarquia «poderá contar com a colaboração e enquadramento institucional da Comissão para a Cidadania e a Igualdade (CIG), que, ao abrigo do Protocolo de Cooperação para a Igualdade e Não Discriminação – Nova Geração, igualmente aprovado em reunião de Câmara, irá disponibilizar suporte técnico, formação, material informativo e formativo, informação sobre recursos e financiamentos disponíveis, entre outros apoios». O PMIND/Lagos segue agora para apreciação e deliberação da Assembleia Municipal de Lagos.