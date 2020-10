Lagos comemora os 500 anos da descoberta do Estreito de Magalhães

Autarquia preparou programa completo para a efeméride.

A cidade de Lagos, de onde partiram as primeiras caravelas, nos séculos XV e XVI, abrindo caminho às grandes navegações dos Descobrimentos, associou-se à Estrutura de Missão para as Comemorações do V Centenário da Circum-Navegação comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães 2019-2022 (EMCFM).

Reconhecendo a importância deste marcante evento no processo de globalização e de aproximação dos povos, culturas e conhecimento, a Câmara Municipal de Lagos acolhe, assim, as comemorações da descoberta do Estreito de Magalhães.

A iniciativa terá lugar no dia 22 de outubro, quinta-feira, no Centro Cultural de Lagos, com início marcado para as 14h30, estando prevista uma sessão infantojuvenil desenvolvida pelo Centro de Ciência Viva, a apresentação da edição comemorativa de numismática pela Casa da Moeda, a apresentação comemorativa de filatelia pelos Correios de Portugal e ainda a abordagem da temática «Fernão de Magalhães – Herói, Traidor ou Mito», pelo historiador José Manuel Garcia.

Para as comemorações oficiais nacionais, estão previstas várias iniciativas de norte a sul do país, entre 20 e 24 de outubro, sendo de destacar o dia 21 de outubro, data em que se assinalam formalmente os 500 anos do descobrimento do Estreito de Magalhães, marco da expedição, dada a sua importância no domínio simbólico, histórico-cultural e científico e a intenção de sustentar esta herança como garantia de novas conquistas e de novos desafios conducentes ao progresso e à harmonia do planeta como um todo.

Dada a necessidade de serem cumpridas as normas impostas pela Direção-Geral de Saúde, devido à pandemia, o evento tem uma lotação limitada, pelo que será necessário a confirmação de presença até ao próximo dia 20 de outubro, através de e-mail.

Os interessados que não tenham possibilidade de assistir presencialmente, poderão fazê-lo através da página de Facebook do município, uma vez que o evento será transmitido em direto.

Abaixo, o programa completo da iniciativa:

Fernão de Magalhães – 500 anos da descoberta do estreito

22 de outubro | 14h00-17h00

Local: Centro Cultural de Lagos

Org.: Centro Ciência Viva de Lagos e EMCFM – Estrutura de Missão para as Comemorações do V Centenário da Circum-Navegação Fernão de Magalhães com o apoio da CM Lagos

Acesso presencial restrito | Transmissão em direto na página de Facebook do município

14h30 – 15h00 | Sessão Infantojuvenil:

“A Viagem” – A construção da caravela, os instrumentos de navegação e os mapas;

As especiarias – cravinho | Centro Ciência Viva de Lagos.

15h00 – 17h00 | Sessão Institucional:

15h00 | Abertura – Hugo Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Lagos;

15h15 | Enquadramento das Comemorações – José Marques, Presidente da EMCFM;

15h30 | Apresentação do Estreito – Projeção de vídeo da EMCFM;

15h35 | Apresentação da edição comemorativa Numismática Alcides Gama – Conselho de Administração da Imprensa Nacional Casa da Moeda;

15h55 | Apresentação da edição comemorativa de Filatelia – Isabel Fonseca, Diretora de Planeamento e Logística de Filatelia CTT Correios de Portugal;

16h20 | “Fernão de Magalhães – Herói, Traidor ou Mito” – José Manuel Garcia, Historiador.