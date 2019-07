Lagos candidata Dom Rodrigo com 100 kg ao Guiness World Records

A confeção do maior Dom Rodrigo do mundo está prevista para os dias 24, 25 e 26 de julho, com apresentação ao público no dia 26, a partir das 18 horas, no arranque da 32ª Feira Concurso Arte Doce.

Na fase de produção deste Dom Rodrigo de Lagos em formato gigante estarão envolvidas 8 doceiras locais, que durante 3 dias terão a missão de confecionar o doce com base na receita mais tradicional com origem no concelho e no Convento da Nossa Senhora do Carmo.

O representante do Guiness World Records avaliará todo o processo de confeção e montagem do bolo com o papel vegetal e a prata caraterística que o envolve.

O Maior Dom Rodrigo do Mundo, com 100 quilogramas, será apresentado e dado a provar ao público no dia 26 de Julho, sexta-feira, na abertura da feira Concurso Arte Doce.

Já na 32ª edição, o evento, que terá lugar no Complexo Desportivo de Lagos, contará com um ambiente renovado e muitas novidades, como uma região convidada (Baixo Alentejo) e um espaço reorganizado com um total de 76 doçarias, stands de artesanato e tasquinhas, para além de muita animação e concertos com artistas nacionais.

O Dom Rodrigo de Lagos tem vindo igualmente a merecer grande destaque através da sua candidatura às 7 Maravilhas Doces de Portugal, um concurso da RTP1.

O público pode votar através do número 760 107 136 (com um custo de 0,60 cêntimos + IVA) até ao dia 16 de agosto, data da emissão da final distrital da região.