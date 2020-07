Lagos avança com requalificação do Mercado de Levante

Investimento ronda os 300 mil euros.

O Mercado de Levante de Lagos, também conhecido como «Reforma Agrária», está a ser objeto de uma empreitada de requalificação.

As obras em curso neste espaço de venda de produtos hortofrutícolas de produção local e ponto-de-encontro das manhãs de sábado em Lagos, cifram-se no montante de 299996,07 euros (acrescido de IVA) e arrancaram no início do passado mês de junho, tendo um prazo de execução de 150 dias.

A intervenção visa «dotar o espaço de melhores condições de conforto térmico, para vendedores e para o público, e funcionalidade, de modo a valorizar e reforçar o papel deste mercado, já de si bastante frequentado».

Enquanto os trabalhos decorrem, o Mercado de Levante está provisoriamente a realizar-se ao ar livre, na zona de estacionamento do Complexo Desportivo Municipal, cumprindo todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde, em matéria de distanciamento social, etiqueta respiratória e higienização/desinfeção das mãos.